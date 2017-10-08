Karate 1, Premier Lig ve 1 A Serisi Olarak İkiye Ayrıldı!

WKF, 2017’de Karate 1 Premier Lig ve Karate 1 A Serisi’ni İkiye Ayırdı! 2016 yazında karatenin Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesinin ardından Dünya Karate Federasyonu, 2017 yılı itibariyle Karate 1 Premier Lig ve Karate 1 A Serisi olmak üzere organizasyonları ikiye ayırdı.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından 2010 yılında hayata geçirilen Karate 1 Premier Lig, yılda sekiz etap olarak düzenlendi. Karatenin en prestijli ve yoğun katılıma sahne olan organizasyonu, 2011 yılından bu yana aralıksız olarak İstanbul’da da düzenlendi.

2016 yazında karatenin Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesinin ardından Dünya Karate Federasyonu, 2017 yılı itibariyle Karate 1 Premier Lig ve Karate 1 A Serisi olmak üzere organizasyonları ikiye ayırdı.

2018 yılı itibariyle her iki organizasyonun etaplarında elde edilecek başarılar, karatecilerin Olimpiyat vizesi alabilmeleri için puanlarına doğrudan etki edecek.