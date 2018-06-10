Karate 1 Premier Lig’de Final Günü!

Karate 1 Premier Lig İstanbul etabı Ataköy Atletizm Salonu’nda 3. Gün Final müsabakalarıyla devam edilecek.

Flaş! Milli Takım’ın altın günü!

10 Haziran Pazar günü Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak finallerde Eray Şamdan, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu, Kadın Kata Milli Takımı ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalya mücadelesi verecek. Erman Eltemur, Umay Uygur, Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu ise bronz madalya için yarışacak.

Finale çıkacak Türk karateciler

Eray Şamdan (TUR) – Amir Mehdizadeh (IRI) – Kumite 60kg

Merve Çoban (TUR) – Alisa Buchinger (AUT) – Kumite 61kg

Meltem Hocaoğlu (TUR) – Tita Keinanen (FIN) – Kumite +68kg

Türkiye – İtalya – Kadın Takım Kata

Türkiye – Fas – Erkek Takım Kata

Bronz madalya mücadelesine çıkacak Türk karateciler

Umay Uygur (TUR) – Bettina Plank (AUT) –Kumite 50kg

Erman Eltemur (TUR) – Ahmed El Sharaby (ITA) –Kumite 75kg

Uğur Aktaş (TUR) – Zobiollah Poorshab (IRI) –Kumite 84kg

Alparslan Yamanoğlu (TUR) – Andjelo Kvesic (CRO) –Kumite +84kg

10 HAZİRAN FİNAL PROGRAMI

10:00 – 14:00 Bronz Madalya Müsabakaları

14:30 – 16:30 Finaller

Not: Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabında tüm final ve üçüncülük müsabakaları, 10 Haziran Pazar günü, Sports TV’den canlı yayınlanacak.