Karate 1 Premier Lig’de Final Günü!
Karate 1 Premier Lig İstanbul etabı Ataköy Atletizm Salonu’nda 3. Gün Final müsabakalarıyla devam edilecek.
Flaş! Milli Takım’ın altın günü!
10 Haziran Pazar günü Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak finallerde Eray Şamdan, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu, Kadın Kata Milli Takımı ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalya mücadelesi verecek. Erman Eltemur, Umay Uygur, Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu ise bronz madalya için yarışacak.
Finale çıkacak Türk karateciler
Eray Şamdan (TUR) – Amir Mehdizadeh (IRI) – Kumite 60kg
Merve Çoban (TUR) – Alisa Buchinger (AUT) – Kumite 61kg
Meltem Hocaoğlu (TUR) – Tita Keinanen (FIN) – Kumite +68kg
Türkiye – İtalya – Kadın Takım Kata
Türkiye – Fas – Erkek Takım Kata
Bronz madalya mücadelesine çıkacak Türk karateciler
Umay Uygur (TUR) – Bettina Plank (AUT) –Kumite 50kg
Erman Eltemur (TUR) – Ahmed El Sharaby (ITA) –Kumite 75kg
Uğur Aktaş (TUR) – Zobiollah Poorshab (IRI) –Kumite 84kg
Alparslan Yamanoğlu (TUR) – Andjelo Kvesic (CRO) –Kumite +84kg
10 HAZİRAN FİNAL PROGRAMI
10:00 – 14:00 Bronz Madalya Müsabakaları
14:30 – 16:30 Finaller
Not: Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabında tüm final ve üçüncülük müsabakaları, 10 Haziran Pazar günü, Sports TV’den canlı yayınlanacak.