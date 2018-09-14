Karate 1 Premier Lig’de Tokyo İçin Puan Avı!
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda ilk puan müsabakası, 14-16 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde devam ediyor.
Karatede Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları mesaisi Almanya’da başladı. Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabının düzenlendiği Berlin’deki organizasyon, 2 Temmuz 2018 itibariyle başlayan kota puan müsabakalarının ilki oldu.
72 ülkeden 763 karatecinin kayıt yaptırdığı Berlin’deki müsabakalarda Türkiye Karate Milli Takımı, tam kadro mücadele ediyor. Kadınlarda 11, erkeklerde ise 15 Türk karateci, madalya mücadelesinin yanında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota alabilmek için puan kovalıyor.
Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabı Berlin’de bulunan Horst Korber Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.
Karate 1 Premier Lig Berlin etabında mücadele eden Türk karateciler:
KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu, Büşra Tosun, Selva Nur Akkurt
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu
Takım Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş
ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi
Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu
Kumite 75kg: Erman Eltemur
Kumite 84kg: Uğur Aktaş, Gökhan Gündüz, Emre Cevahir
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran