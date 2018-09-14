Karate 1 Premier Lig’de Tokyo İçin Puan Avı!

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda ilk puan müsabakası, 14-16 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde devam ediyor.

Karatede Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları mesaisi Almanya’da başladı. Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabının düzenlendiği Berlin’deki organizasyon, 2 Temmuz 2018 itibariyle başlayan kota puan müsabakalarının ilki oldu.

72 ülkeden 763 karatecinin kayıt yaptırdığı Berlin’deki müsabakalarda Türkiye Karate Milli Takımı, tam kadro mücadele ediyor. Kadınlarda 11, erkeklerde ise 15 Türk karateci, madalya mücadelesinin yanında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota alabilmek için puan kovalıyor.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabı Berlin’de bulunan Horst Korber Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

Karate 1 Premier Lig Berlin etabında mücadele eden Türk karateciler:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu, Büşra Tosun, Selva Nur Akkurt

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

Takım Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş

ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi

Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu

Kumite 75kg: Erman Eltemur

Kumite 84kg: Uğur Aktaş, Gökhan Gündüz, Emre Cevahir

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran