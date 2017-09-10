Karate 1 Premier Ligi’in Almanya etabında 5 madalya… Milli sporculardan Tuba Yakan gümüş, Şeyda Burucu, Aykut Kaya ve Serkan Yağcı bronz madalya kazandı. Bayan Kata Milli Takımı ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

Karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig’in 2017 yılındaki beşinci etabı Almanya’da gerçekleşti. Halle şehrinde düzenlenen müsabakalara 83 ülkeden 1384 sporcu katılım gösterdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kalabalık bir kafileyle Almanya’ya giden Karate Milli Takımı, 42 sporcuyla mücadele verdi. 8-10 Eylül tarihleri arasında yapılan organizasyonu milli takım, iki gümüş ve üç bronz madalya ile noktaladı.

Tuba Yakan Gümüş Aldı

Kocaeli’de Avrupa Şampiyonası altın madalyasını boynuna asan Tuba Yakan, kumite 50 kilo ilk turunda Türk asıllı Alman sporcu Gizem Buğur’u 3-0 ile geçtikten sonra sırasıyla Sırp Tatjana Vulinovic, Belaruslu Irina Sharykhina, Amerikalı Jenna Brown ve Japon Fumika Ishiai’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. Altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Anzhelika Terluyga karşısında tatamiden 2-0 mağlup ayrılan milli karateci, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şeyda, Aykut ve Serkan Bronzda Kaldı

Karate 1 Premier Lig’in Halle etabının ferdi müsabakalarında üç karateci de bronz madalya kazandı. Kadınlar 68 kiloda son Avrupa üçüncüsü Şeyda Burucu, 2017 Asya Oyunları üçüncüsü Mizuki Kikuchi karşısında normal süresi 2-2 biten müsabakayı hakem kararıyla kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda Aykut Kaya, son dünya üçüncüsü Fransız Sofiane Agoudjil’i 7-1 mağlup ederken, 75 kiloda da Serkan Yağcı, 2014 Dünya üçüncüsü Ukraynalı Stanislav Horuna’yı 1-0 ile geçerek bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

Halle’de bronz madalya mücadelesine çıkan üç sporcudan 75 kiloda Fatih Şen, 50 kiloda Umay Tokcan ve Selva Nur Akkurt da rakiplerine mağlup olarak beşincilikle yetindi.

Takım Kata İkinci Oldu

Takım müsabakalarında final yapma başarısı gösteren son Avrupa üçüncüsü Bayan Kata Milli Takımımız ise ikinci oldu. Gizem Şahin, Rabia Küsmüş ve Dilara Bozan’dan oluşan milli katacılar, finalde karşılaştıkları Dünya şampiyonu Japonya’ya 5-0 mağlup oldu.

Kaynak: TKF