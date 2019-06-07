Karate 1 Premier Lig’in Dördüncü Etabı Çin’de Start Aldı
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda yüzde yüz puan veren Karate 1 Premier Lig’de sezonun dördüncü etabı, Çin’in Şangay kentinde start aldı..
Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun dördüncü etabı Çin’de gerçekleşiyor. 7-9 Haziran tarihleri arasında Şangay kentinin ev sahipliği yapacağı müsabakalarda Karate Milli Takımımız 7 kadın, 11 erkek sporcu ile mücadele veriyor.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve yüzde yüz puan veren sezonun dördüncü etabına 76 ülkeden 543 karateci kayıt yaptırdı.
Final müsabakalarının 9 Haziran Pazar günü yapılacağı organizasyonda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.
Karate Milli Takımı:
KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras
ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu