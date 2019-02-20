Karate 1 Premier Lig’in Dubai Etabında 3 Altın, 1 Bronz

Karate 1 Premier Lig’in bir etabı daha son buldu. Dubai’de Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Erkek Kata Milli Takımı şampiyon olurken, Eray Şamdan bronz madalya kazandı.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) yedi etap üzerinden organize edilen Karate 1 Premier Lig’de sezonun ikinci etabı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlendi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na puan veren Dubai’deki organizasyonda Milli karateciler üç altın ve bir bronz madalya kazandı.

86 ülkeden 737 karatecinin mücadele ettiği Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabında kumite 50 kiloda yarışan Serap Özçelik Arapoğlu, üst üste ikinci şampiyonluğuna imza attı. Finalde Ukraynalı Kateryna Kryva ile karşılaşan Dünya ikincisi Serap, rakibini 7-1 mağlup ederek Paris etabından sonra Dubai’den de altın madalya ile ayrıldı.

Kumite 84 kiloda temsilcimiz Uğur Aktaş da Dubai’de altın madalya kazandı. Finalde İranlı Ali Fadakar’ı 2-1 yenen Dünya üçüncüsü Milli karateci, 2019 sezonundaki ilk madalyasını boynuna astı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Avrupa üçüncüsü Erkek Kata Milli Takımı da final mücadelesinde Kuveyt karşısında 25.52 puan alarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Eray Şamdan bronzda kaldı

Türk karatesinin genç yıldızlarından Eray Şamdan, kumite 60 kiloda verdiği mücadeleyi bronz madalya ile noktaladı. İranlı Majid Hassanniaideilami karşısında 1-1 biten müsabakada ilk puanı alan taraf olan Milli karateci, 2018’de şampiyonluk yaşadığı Dubai’de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kumite 61 kiloda bronz madalya müsabakasına çıkan Merve Çoban ise İranlı rakibi Rozita Alipourkeshka’ya 3-0 kaybederek beşincilikle organizasyonu noktaladı.