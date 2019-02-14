Karate 1 Premier Lig’in Dubai Etabında Puan Avı
Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabı 15-17 Şubat tarihlerinde arasında start alıyor. Büyükler Karate Milli Takımımız da mücadele edecek ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için puan arayacak.
Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabı, 15-17 Şubat tarihlerinde puan savaşına sahne olacak.Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) 2011 yılında Paris ve İstanbul’da düzenlediği iki turnuva ile başlayan her yıl düzenlenen Karate 1 Premier Lig 2019’da yedi etap üzerinden organize ediliyor. Sezonun ikinci etabı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenerek devam edecek.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na da puan verecek organizasyon için 86 ülkeden 737 karateci kayıt yaptırırken, üç gün sürecek müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. 2019 sezonunu Karate 1 Premier Lig’in Paris etabıyla açan Büyükler Karate Milli Takımı, Dubai’deki organizasyonda tam kadro mücadele edecek.
Büyükler Karate Milli Takımı:
KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu
ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş
Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran