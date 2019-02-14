Karate 1 Premier Lig’in Dubai Etabında Puan Avı

Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabı 15-17 Şubat tarihlerinde arasında start alıyor. Büyükler Karate Milli Takımımız da mücadele edecek ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için puan arayacak.

Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabı, 15-17 Şubat tarihlerinde puan savaşına sahne olacak.Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) 2011 yılında Paris ve İstanbul’da düzenlediği iki turnuva ile başlayan her yıl düzenlenen Karate 1 Premier Lig 2019’da yedi etap üzerinden organize ediliyor. Sezonun ikinci etabı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenerek devam edecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na da puan verecek organizasyon için 86 ülkeden 737 karateci kayıt yaptırırken, üç gün sürecek müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. 2019 sezonunu Karate 1 Premier Lig’in Paris etabıyla açan Büyükler Karate Milli Takımı, Dubai’deki organizasyonda tam kadro mücadele edecek.

Büyükler Karate Milli Takımı:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu

ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş

Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur

Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran