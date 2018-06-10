Karate 1 Premier Lig’in İkinci Gününde 3 Final Çıktı

Karate 1 Premier Lig İstanbul etabı Ataköy Atletizm Salonu’nda ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi. Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Kadın Kata Milli Takımı finale yükselme başarısı gösterdi.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabında ikinci müsabakaları tamamlandı. Türk karatecilerden Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Kadın Kata Milli Takımı finale yükseldi. Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Ataköy Atletizm Salonu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakaların ikinci gün sabah seansında Avrupa üçüncüsü Kadın Kata Milli Takımı adını finale yazdırdı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan Milli takım, yarı finalde İran’ı 4-1 ile geçerek finalde İtalya’ya rakip oldu.

Kumite 61 kiloda tatamiye çıkan temsilcimiz Merve Çoban, yarı finalde karşılaştığı Fransız Andrea Brito’yu bitime 33 saniye kala vurduğu yumrukla 1-0 yenerek finale yükseldi. Premier Lig’in Rotterdam etabında gümüş madalya kazanan Avrupa üçüncüsü Milli karateci, dünya şampiyonu Avusturyalı Alisa Buchinger karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

Bu sezon Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabında bronz madalya elde eden Meltem Hocaoğlu, kumite +68 kiloda finale yükseldi. Cezayirli Imene Atıf’ı 1-0 mağlup etmeyi başaran Milli karateci, 10 Haziran Pazar günü yapılacak finalde Finli Tita Keinanen ile karşılaşacak.

İstanbul’da ikinci gün tatamiye çıkan Milli karatecilerden Uğur Aktaş ile Alparslan Yamanoğlu, üçüncülük mücadelesine yükselmeyi başardı.

Avrupa üçüncüsü Uğur Aktaş, kumite 84 kilo repesaj mücadelesinde İspanyol Pablo Arenas Zapata’yı 1-0 yendi ve İranlı Zobiollah Poorshaab ile üçüncülük mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Kumite +84 kiloda ise Alparslan Yamanoğlu, yarı finalde Saleh Abazari’ye 5-2 yenildi. Milli karateci, repesaj finalinde Hırvat Andjelo Kvesic ile karşılaşacak.