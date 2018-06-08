Karate 1 Premier Lig’in İstanbul Etabı Start Aldı

Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabında ilk gün tamamlandı. Eray Şamdan ile Erkek Kata Milli Takımı finale yükselirken, Erman Eltemur ile Umay Uygur üçüncülük mücadelesi verecek.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan ve dünya sıralamasına puan veren Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabı İstanbul’da başladı. 2010 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen organizasyonda 63 ülkeden 607 karateci mücadele ediyor.

Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen organizasyonunun ilk gününde Eray Şamdan ile Erkek Kata Milli Takımı finale yükselirken, Erman Eltemur ile Umay Uygur üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Eray Şamdan, üçüncü kez finalde

Kumite 60 kiloda mücadele eden Eray Şamdan, bu sezon çıktığı büyükler sahnesindeki muhteşem performansını, İstanbul’da da sürdürdü. Karate 1 Premier Lig’in Dubai ve Rotterdam etaplarında altın madalya kazanan Milli karateci, Kazak Darkhan Assadilov’u 7-0 ile geçerek üçüncü kez adını finale yazdırdı.

21 yaşındaki Eray, 2012 Dünya Şampiyonu İranlı Amir Mehdizadeh karşısında altın madalya arayacak.

Sabah seansında tatamiye çıkan Avrupa üçüncüsü Erkek Kata Milli Takımımız da finale kalmayı başardı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Milli takım, yarı finalde İran’ı 5-0 mağlup etti.

Bu sezon Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabında ikinci, Rotterdam ve Rabat’ta ise üçüncü olan Milliler, İstanbul’da şampiyonluk için Fas ile karşılaşacak.

Erman Eltemur ile Umay Uygur, üçüncülük mücadelesi verecek

İstanbul’da ilk gün tatamiye çıkan Milli karatecilerden Erman Eltemur ile Umay Uygur, üçüncülük mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Kumite 50 kiloda Umay, yarı finalde Özbek Bakhriniso Babaeva’ya 2-0 kaybetti. Milli karateci, Avrupa ikincisi Bettina Plank ile üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Kumite 75 kilodaki temsilcimiz Erman Eltemur, iyi bir performans gösterdiği elemelerde hakem kararına takılarak finalin kapısından döndü. Milli karateci, Ukraynalı Stanislav Horuna karşısında normal süresi 0-0 biten müsabakada hakeme takıldı.

FİNALLER SPORTS TV’DE

Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabında tüm final ve üçüncülük müsabakaları, 10 Haziran Pazar günü yapılacak. Tüm mücadeleler, Sports TV’den canlı yayınlanacak.

Müsabaka Proğramı;

9 Haziran Cumartesi

09:00 – 19:45 Ferdi / Takım Kata ve Kumite Elemeleri

K: 61kg, 68 kg, +68kg ve Takım Kata

E: 84kg, +84kg ve Takım Kata

10 Haziran Pazar

10:00 – 14:00 – Bronz Madalya Müsabakaları

14:30 – 16:30 – Finaller