Karate 1 Premier Lig’in İstanbul Etabı Tamamlandı, 6 Madalya Çıktı

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabı tamamlandı. 8-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyon Türk karateciler, iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazandı.



Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabı Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlendi ve organizasyonda 63 ülkeden 607 karateci mücadele etti.

Avrupa üçüncüsü Merve Çoban, Rotterdam’ın ardından bu yıl ikinci kez çıktığı kumite 61 kilo finalinde dünya şampiyonu Alisa Buchinger ile karşılaştı. Avusturyalı rakibi karşısında normal süreyi 1-1 tamamlayan Merve, hakem kararıyla 3-2 galip gelerek Premier Lig’de bu sezonki ilk altın madalyasını İstanbul’da kazandı.

Türkiye’nin ikinci altın madalyası, Avrupa üçüncüsü Kadın Kata Milli Takımı’ndan geldi. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan Ay-yıldızlı ekip, finalde İtalya’yı 5-0 yenerek şampiyon oldu.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Avrupa üçüncüsü Erkek Kata Milli Takımı ise finalde Fas’a 3-2 kaybederek ikincilik kupasını kaldırdı.

Meltem Hocaoğlu, gümüş madalya kazandı

Kadınlar kumite +68 kiloda tatamiye çıkan Meltem Hocaoğlu, finalde Finli Titta Keinanen ile karşılaştı. Mücadelenin bitimine 32 saniye kala rakibine iki puan veren Milli karateci, aradığı puanları bulamayınca 2-0 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Eray Şamdan, organizasyonu gümüş madalya ile noktaladı

Karate 1 Premier Lig’in Dubai ve Rotterdam etaplarında altın madalya kazanan Türk karatesinin genç yıldızı Eray Şamdan, İstanbul’da üst üste ikinci finaline çıktı. Geçtiğimiz yılda ikincilikte kalan 21 yaşındaki Milli karateci, dünya şampiyonu İranlı Amir Mehdizadeh karşısındaki finali 3-1 kaybederek gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı.

Tek bronz kumite 75 kiloda Erman Eltemur’dan…

İstanbul etabında tek bronz madalya, kumite 75 kiloda Erman Eltemur’dan geldi. Milli karateci, bitime 22 saniye kala vurduğu yumruklarla sonuca giderek İtalyan Ahmed El-Sharaby’i 3-0 mağlup etti.

Üçüncülük mücadelesine çıkan Milli karatecilerden, kumite 50 kiloda Umay Uygur, normal süresi 0-0 biten maçta Avusturyalı Bettina Plank’a hakem kararıyla 3-2 kaybetti. Kumite +84 kilodaki temsilcimiz Alparslan Yamanoğlu ise 1-0 önde götürdüğü mücadelenin son yedi saniyesinde verdiği puanlar ile Hırvat Andjelo Kvesic’e 2-1 yenildi.

Kumite 84 kiloda da Uğur Aktaş, sakatlığı sebebiyle üçüncülük mücadelesine çıkamayınca organizasyonu beşinci noktaladı.