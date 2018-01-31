Karate 1 Premier Lig’in Paris etabında Uğur Aktaş kumitede üçüncü oldu

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın kota müsabakalarının başlayacağı 2018 sezonunun ilk uluslararası müsabakası, Fransa’da yapıldı. Karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig’in Paris etabında Milli karateci Uğur Aktaş, kumite 84 kiloda üçüncü oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te 26-28 Ocak tarihleri arasında Pierre de Coubertin Spor Salonu’nda düzenlenen Karate 1 Premier Lig’in ilk etabında 81 ülkeden 756 karateci mücadele etti. Türkiye, 18 erkek, 11 kadın sporcuyla mücadele verdi.

Zorlu Paris etabında Kumite 84 kiloda son iki yılın Avrupa Şampiyonu Uğur Aktaş, 2017 sezonunun ortasında yaşadığı el sakatlığının ardından çıktığı ilk uluslararası müsabakasında üçüncü olmayı başardı. İlk turda Senegalli Lahad Cisse’yi 5-0, ikinci turda Mısırlı Mohamed El Kotby’i 3-2, üçüncü turda da Kazak Igor Chikhmarev’i 5-0 yendi. Çeyrek finalde dünya üçüncüsü İranlı Zobiollah Poorshab’a 3-0 kaybeden Milli karateci, repesajdan yoluna devam etti.

Repesaj ilk maçında Hırvat Ivan Kvesiç’i 3-0 ile geçen Uğur Aktaş, üçüncülük mücadelesinde son üç Dünya Karate Şampiyonası’nda final yapma başarısı gösteren Japon Ryutaro Araga ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu rakibi karşısında kontrollü mücadele eden Milli karateci, tatamiden 2-0 galip ayrılarak üçüncü olmayı başardı.



Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi ve Kutluhan Duran’dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, üçüncülük maçında karşılaştığı Kuveyt karşısında 4-1 mağlup olarak beşincilikle organizasyonu noktaladı.