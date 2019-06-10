Karate 1 Premier Lig’in Şangay Etabında 2 Altın 1 Bronz Madalya

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun dördüncü etabı Çin’de düzenlendi. Organizasyonda Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş altın madalya, Erman Eltemur bronz madalya kazandı.

Karate 1 Premier Lig’in Şangay etabı 7-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşirken organizasyonda Türk karateciler beş dalda madalya mücadelesi verdi. Millilerimiz iki altın, bir bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve yüzde yüz puan veren sezonun dördüncü etabına 76 ülkeden 543 karateci kayıt yaptırdı.

Şangay Üniversitesi Spor Salonu’nda müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtıldı.

Serap Özçelik’den üst üste dördüncü altın madalya

Olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Fransız Alexandra Recchia ile karşılaştı. İlk dakika içerisinde vurduğu tekme ile 3-0 öne geçen Dünya ikincisi Milli karateci, üst üste yumruklarla skoru 5-0 yaptı. Kalan bir dakikalık bölümde rakibinin yumruklarına engel olamayan Serap, oyunu 5-4’te tutarak Karate 1 Premier Lig’de üst üste dördüncü altın madalyasına uzandı.

2019 yılında çıktığı müsabakaların hepsinde podyum gören Milli karateci, Avrupa üçüncülüğünün yanında Karate 1 A Serisi’nin İstanbul etabında altın, Salzburg etabında da bronz madalya kazandı.

Uğur Aktaş kürsünün ilk sırasında yer aldı

Mart ayında İspanya’da büyükler kariyerinin üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza atan Uğur Aktaş, Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabından sonra bu sezon ikinci kez kürsünün ilk sırasında yer aldı.

Dünya Şampiyonası yarı finalinde kaybettiği Hırvat Ivan Kvesic ile karşılaşan olimpik puanlamanın lideri Milli karateci, vurduğu tekme ile 2-0 öne geçti. Yaklaşık 20 saniye sonra skora denge gelirken, ataklarını sıklaştıran Aktaş, üst üste aldığı puanlarla tatamiden 4-3 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

2019’da sadece Paris’te madalya kazanamayan Uğur, Karate 1 A Serisi’nin İstanbul ve Salzburg etaplarında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erma Eltemur bronz madalya kazandı

Kumite 75 kiloda üçüncülük mücadelesi veren Erma Eltemur, geçtiğimiz sezon da bronz madalya kazandığı Şangay’daki başarısını tekrarladı.

Japon Ken Nishimura karşısında 2-0 öne geçen Milli sporcu, tecrübeli rakibinin skora denge getirmesine engel olamadı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Milli sporcu, ilk puanı alan taraf olduğu için tatamiden galip ayrılarak bronz madalya kazandı.

Tuba Yakan, Meltem Hocaoğlu 5 oldu

Karate 1 Premier Lig’in Şangay etabında üçüncülük mücadelesi veren diğer Milli sporculardan kumite 55 kiloda Tuba Yakan, öne geçtiği mücadelede Fransız Sabrina Ouihaddadene karşısında 9-3 mağlup oldu. Kumite +68 kiloda ise Meltem Hocaoğlu, son iki dünya şampiyonasının finalisti Japon Ayumi Uekusa karşısında 2-1 kaybetti.

Türkiye’yi temsil edecek Milli karateciler:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras

ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş

Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Kaynak: TKF