Karate 1 Premier Lig’in Tokyo Etabında 3’de 3…

Karate 1 Premier Lig’in Tokyo etabında üçüncü gün Eray Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş ülkemize 3 Altın Madalya kazandırdı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Karate 1 Premier Lig’in final müsabakalarının yapıldığı pazar günü 3’de 3 yaptık. Finale çıkan sporcularımız 3 Altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

Eray, Fransız rakibini 4-1 yenerek, 67 kğ. ve 84 kğ’da Burak Uygur ve Uğur Aktaş’da ülkemize Altın madalya kazandırdı gururumuz oldu.