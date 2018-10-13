Karate 1 Premier Lig’in Tokyo Etabında Final Günü

Karate 1 Premier Lig’in Tokyo etabında ikinci gün tamamlanırken Eray Şamdan ve Burak Uygur’dan sonra Uğur Aktaş ismini finale yazdırdı.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun yedinci ve son etabı Japonya’da devam ediyor. 70 ülkeden 630 karatecinin mücadele ettiği Tokyo kentindeki organizasyonun ilk gün yapılan eleme müsabakaları sonunda Eray Şamdan ile Burak Uygur finale yükseldi. Tokyo etabında ikinci gün tamamlanırken Uğur Aktaş finale yükselen üçüncü sporcumuz oldu.

Öte yanda Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu bronz madalya için repesaj finaline çıkacak.

Finaller Sports TV’den canlı yayınlanacak

Tokyo’nun ev sahipliği yaptığı sezonun yedinci ve son etabı, 14 Ekim Pazar günü yapılacak madalya müsabakaları ile sona erecek.

Türkiye saati ile sabaha karşı saat 04:00’te başlayacak madalya müsabakaları, Sports TV’den canlı yayınlanacak.