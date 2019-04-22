Karate 1 Premier Lig’in Üçüncü Etabında Zirve Kırmızı-Beyaz

Karate 1 Premier Lig’de sezonun üçüncü etabı 19-21 Nisan tarihleri arasında Fas’ın Rabat kentinde gerçekleşti. Karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen ve Dünya Şampiyonası’nın ardından en yoğun katılımlı organizasyonuna Türkiye, 9 kadın, 12 erkek sporcuyla mücadele etti.

Milli takım, 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanırken genel klasmanda ilk sırayı aldı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na da puan veren organizasyonda sporcularımız önemli puanları hanesine yazdırdı.

Premier Lig’in Paris ve Dubai etaplarında şampiyon olan Serap Özçelil Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde karşılaştığı Mısırlı Sadwa Rayed’i 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalyanın sahibi oldu.

Kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, Meksikalı Guadalupe Quintal Catzin karşısında son 10 saniyelik bölümde 1-0 geride iken rakibinin dördüncü cezasını alarak diskalifiye olması sonrası altın madalyaya uzandı.

Rabat’taki organizasyonun kapanış müsabakasında ise Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımımız, Rusya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda final mücadelesi veren Milli sporcularımızdan kumite 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur ve +84 kiloda Alparslan Yamanoğlu gümüş madalya ile müsabakaları noktaladı.

Sabah seansında yapılan üçüncülük mücadelelerinden galip çıkan Dilara Eltemur ile Enes Özdemir ferdi kata; kumite 55 kiloda Tuba Yakan ile 84 kiloda da Uğur Aktaş bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate 1 Premier Lig’de sezonun dördüncü etabı Çin’in Şangay kentinde düzenlenecek. Bu organizasyon öncesi dünya karatesinin yıldız isimleri, 15-17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Karate 1 A Serisi’nin ikinci etabı için Türkiye’ye gelecek.