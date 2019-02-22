Karate Dünyasına Olimpiyat Şoku!

Karatenin olimpyat heyecanı yarım kaldı! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için camianın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken kötü haber tez geldi. İlk randevunun ardında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda karate devre dışı bırakıldı!

Karate Olimpiyatlara dar geldi! Dünyanın sayılı büyük haber ajansları 2024 Paris Olimpiyatları’nda yerel kaynaklardan aldığı bilgiye dayandırarak yaptığı haberde Karatenin Paris 2024 olimpiyatlarında olmayacağını duyurdu. Şok etkisi yapan haber büyük üzüntü yaratırken tepkilere yol açtı.

Son olarak Fransa Karate Federasyonu (FFK)’nın resmî açıklamasına göre karate 2024 olimpiyatlarında olmayacak. Edinilen bilgiye göre FFK yoğun çaba sarfederek bu kararın değişmesi için uğraşmasına rağmen başaramadı. Öte yandan IOC bu kararın nedeni hakkında açıklama yapmadı.

WKF sitesinden yapılan açıklamada konu teyit edilirken bir açıklama yaptı. “Sporumuz son yıllarda katlanarak arttı ve Tokyo 2020’de Olimpiyat disiplini olarak tanıtılmaya başlayacağımızdan Olimpiyat sporu olarak değerimizi kanıtlayamadık. Paris 2024’te yer alma hedefimizi gerçekleştirmek için Fransa Federasyonu ile birlikte amansız bir şekilde çalıştı. Ancak, bugün rüyanın gerçekleşmeyeceğini öğrendik.”

WKF Başkanı Antonio Espinós, “Fransa, Karate’deki en güçlü ülkelerden biri. Fransa’daki sporumuzun gücü ve popülaritesi nedeniyle 2024’te Paris’te olmayı umut etmiştik. Maalesef, Karate sporunun bu listeden çıkarılacağı konusunda çok kötü bir haber aldık ”dedi.