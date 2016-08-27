Karate Federasyonu, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na Destek Verdi

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehit ve Gazileri Türkiye Karate Kupası’nda elde edilen tüm gelir, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na aktarıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehit ve Gazilerimize yardım için düzenlenen karate kupasında toplanan gelir ve yardımlar ile Karate Federasyon’u büyük bir sorumluluk projesine imza attı. 24 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Karate Kupasında toplanan kayıt ücretleri ile hakemlerimizin, antrenörlerimizin, görevlilerimizin ve Yönetim Kurulunun yaptığı bağışlar sonucu 57.535,93 TL para toplandı. Bu yardımlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili hesap numarasına aktarıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı, başta velilerimiz olmak üzere katkısı bulunan sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu anlamlı organizasyonu taçlandırdıkları için ayrı ayrı teşekkür etti. Güzel bir örnek teşkil eden proje büyük tadir topladı.