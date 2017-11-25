Karate Milli Takımı 2020 İçin Start Verdi

Karate Milli Takımı 2020’de Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları için start verdi.

Bu zorlu virajda takımımız işe sıkı başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı’nda bir dizi teste tabi tutulan Karate Milli Takımı, Olimpiyat Oyunları’nda 8 sporcu kotasının olması nedeniyle en iyi 8 sporcuyu bulmak için çalışıyor.

Antrenör Yavuz Karamollaoğlu önderliğinde Prof. Dr. Bedrettin Akova ve uzman hekimler tarafından tek tek kontrollerden geçirildi. Çalışmalarına bilimsel olarak yürütmek isteyen takımımız, fizik, kondisyon ve sağlık kontrolleri anlamında bu sürece hazırlamaya çalışıyor.

Milli Takım kadrosu 37 sporcudan oluşuyor. Farklı kategorilere ait sporculardan her kategoride 2 kişi ile katılma hakkı bulunurken bu iki kişiden de biri olimpiyatlara gidecek.