Karate Yaz Gençlik Olimpiyatları’nın Vizesi Soçi’de!

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımımız, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası’nda büyük bir mücadele verecek. Milli Takım başarılı olarak Arjantin vizesi almak istiyor.

Rusya’nın Soçi kentinde vize mücadelesi! Bu ülkede 2-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 45. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’na hazırlanan Milli Takımı bir yandan şampiyonada ortaya iyi bir tablo koymak isterken asıl hedef Arjantin’de düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları’na yeterli sayıda sporcu çıkartmak.

Ankara Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) üç aydır hazırlık yapan milliler, Teknik Direktörler Cengiz Çınar ve Yıldız Aras yönetiminde haftada 6 gün, günde 5 saat çalışarak şampiyonaya hazırlandı.

Şampiyona öncesi açıklamalarda bulunan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım Teknik Direktörü Cengiz Çınar, Avrupa Şampiyonası için üç aydır aralıksız bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Kampımız 30 Ocak’ta bitecek. Çocuklarımız disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Arjantin’de yapılacak Gençlik Olimpiyatları’na gitmek için Soçi’deki Avrupa Şampiyonası bizim için büyük bir adım” dedi.

Gençlik Olimpiyatları’na sporcu vermenin kendileri açısından önemine dikkati çeken Çınar, “Erkekler ve kızlarda toplamda 5 sporcumuzun puanları olimpiyatlara yakın. Yüzde 80 oranında olimpiyatlara gidecek gibiler. Soçi’de alacakları puanlar önemli” diye açıklamalarda bulundu.