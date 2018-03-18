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Karate’de 7. Dan ve Üzeri Tez Başvuru Duyurusu…

18 Mart 2018 Pazar, 01:35
Karatetez

7. Dan ve üzeri Tez Başvurusu yapacakların başvuruları başladı. 30 Mart Cuma gününe kadar tez çalışmalarını federasyona göndermeleri gerekmektedir.

“7. Dan ve üzeri Tez Başvurusu yapanların Tez içeriğinin ana teması Karatenin(Kinon-Kata-Kumite) bölümlerinden en 2000 kelimeden oluşturulan ilgili tez içeriğinde uygulamayı göstermekle yükümlüdürler. Ana temasını Karate’nin (Kihon-Kata-Kumite) bölümlerinden oluşturmayanlar ise sunum uygulamasında değerlendirmeye konu olacak bir Katanın ayrıntılı(yazılım ve sunumu) olarak hazırlanarak federasyonumuza gönderilmesi zorunludur.”

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