Karate’de Seviyeler…

Karate yapmaya karar verdiğinizde ilk takacağınız kuşak beyazkuşaktır ama hedefiniz siyahkuşak olmaktır.

Seviyeler belli bir kuşak ve kyu sistemi dahilinde ilerler. Sporcular karateye beyaz kuşaktan başlar ve sırasıyla sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi, 3. kyu, 2. kyu, 1. kyu ve siyah kuşağa yükselirler. Siyah kuşak karatede öğrenciler için en yüksek seviyedir. Genelde insanların size ilk soracağı sorulardan biri de “Siyah kuşağın var mı?” sorusudur.

Siyah kuşak almak aslında sanıldığı kadar kolay değildir, uzun bir mücadele süreci ve çok sabırlı olmayı gerektirir.

Karate, Japon savaş sanatıdır. Kelime anlamı “Silahsız elin sanatı” diye çevrilmektedir. Milattan önce 2000-3000 yıllarına dayanan bir tarihi vardır. Günümüzdeki modern şeklini, 20. yüzyılın başlarında Japonya’daki Okinawa adasında yaşamış olan Gichin Funakoshi’den almıştır.

Karatenin dünyada yaygınlaşması ise İkinci Dünya Savaşı sonrasına dayanir. Amerikan ordusu işgal sırasında karatenin kendilerine karşı kullanılması ihtimalini düşünerek bu savaş sanatının bir savunma sporuna dönüştürülmesini istemiştir.

Karate giysilerine karate-gi, öğrencilerine ise karate-ka denmektedir. Antrenmanlar genel olarak Kihon, Kata ve Kumite olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Kihon karatedeki temel tekniklerin parça parça çalışılması, kumite; antrenmanda yapılan dövüş alıştırması, kata ise sıraları önceden belli olan çeşitli tekniklerin uygulandığı karatenin sonraki nesillere aktarılması için oluşturulmuş alıştırmalardır.

Karatede derecelenme kuşaklarla belirlenir. Bu kuşaklar beyaz ile başlar ve deneyim kazandıkça siyaha doğru devam eder. Renkli kuşaklar öğrenci seviyelerini; siyah kuşah kuşak ise ustalık seviyesini belirtir. Beyaz kuşak karateye başladığımız kuşaktır, sonrasında sırayla sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi ve siyah kuşak alınır. Kahverengi kuşak 3 seviyeden oluşur.Öğrenci seviyeleri “Kyu” ile ifade edilir, 8. Kyu’dan başlayıp 1.Kyu’ya kadar devam eder ve sonrasında ustalık seviyesi olan “Dan”lık derecesine geçilir.

Danlar ise 1. Dan’dan başlayıp 10. Dan’a kadar devam eder. Yani karatede tüm Danlar siyah kuşak takar ve karatede en yüksek derece 10. Dandir.

Kyu seviyelerinde 4 ayın sonunda bir üst seviyeye geçilebilir. Bunun için 4 ayın sonunda yapılan sınavda başarılı olunması gereklidir. Siyah kuşak almak için yaklaşık 4 yıl gibi bir zaman gerekmektedir. Bu süreçte sınavlarda başarılı olunduğu takdirde Dan, yani usta olunur ve siyah kuşak alınır.