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Kayseri’de Karate Gelişim Semineri…

09 Ağustos 2018 Perşembe, 23:36
Kayseri Seminer

Karate Gelişim Semineri 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecektir.

Kayseri İl Temsilciliğinin faaliyet programında olan Karate Gelişim Semineri 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Kayseri Atatütük Spor Salonunda düzenlenecektir. Seminerde görevli hocalar Atilla ÇELİKTÜRK, Mustafa ALTINOK ve Jurgen MAYER eğitim verecek.
Seminere katılım ücretsiz olacak.

15 Eylül Cumartesi

Saat 10.00 – 12.00

Saat 16.00 – 18.00

 

16 Eylül Pazar

Saat 11.00 – 13.30

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