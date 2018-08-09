Kayseri’de Karate Gelişim Semineri…
09 Ağustos 2018 Perşembe, 23:36
Karate Gelişim Semineri 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecektir.
Kayseri İl Temsilciliğinin faaliyet programında olan Karate Gelişim Semineri 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Kayseri Atatütük Spor Salonunda düzenlenecektir. Seminerde görevli hocalar Atilla ÇELİKTÜRK, Mustafa ALTINOK ve Jurgen MAYER eğitim verecek.
Seminere katılım ücretsiz olacak.
15 Eylül Cumartesi
Saat 10.00 – 12.00
Saat 16.00 – 18.00
16 Eylül Pazar
Saat 11.00 – 13.30