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Beibut Shumenov ile Hizni Altunkaya Astana İçin Kapıştı

11 Temmuz 2018 Çarşamba, 20:26
Shumenov Altunkaya

Astana’nın 20’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında profesyonel boks turnuvası gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’nın 20’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Kazak boksör Beibut Shumenov ile Türk boksör Hizni Altunkaya karşı karşıya geldi. Bars- Arena Spor Salonu’nda 11 karşılaşma yapılırken turnuvada yarı ağır sıklet ve ağır sıklet kategorilerinde  gerçekleşti.

Turnuvanın önemli maçı Kazak boksör Beibut Shumenov ile Türk boksör Hizni Altunkaya arasında yapıldı. Buyük mücadele 9 raund sürerken eski Şampiyon Beibut Shumenov, teknik nakavtla kazandı.

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