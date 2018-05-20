Kazım Aktan, Yeşilçam’ın Bir Çok Seçkin Filminde Rol Aldı

Yeşilçam’ın seçkin filmlerinde oynayan Kazım Aktan, Erzincan’daki evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Sinema oyuncusu Kazım Aktan’ın Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybederken dumandan etkilenen kızı hastaneye kaldırıldı. Karateci ve sinema oyuncu Kazım Aktan’nın hayatını kaybetmesiyle birlikte karate camiasında büyük üzüntü yaşandı.

Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde oturan 75 yaşındaki sinema oyuncusu Kazım Aktan’a ait 2 katlı evi bulunuyordu. Henüz sebebi belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken o sırada Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kızı Melike Aktan komşularının yardımıyla evden çıkartıllırken, Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın seçkin filmlerinde oynayan Kazım Aktan, her ikisini de Mehmet Aslan’ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet’in rol aldığı “Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı” filminde “Mançu”, “Siyah Eldivenli Adam” filminde de “Karateci” rollerinde oynadığı belirtildi. Kazım Aktan’ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.