Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası´nda İrem Yaman’a Anlamlı Ödül!

Vefa Lisesi’nin gelenekselleşmiş Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası´nın bu yıl 13.sü düzenlendi. 28 Mayıs-01 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen etkinliklerin son günü Milli Taekwondocumuz İrem Yaman’a Yılın Fark Yaratan Kadınları Ödülü verildi.

Vefa Lisesi kültüre ve sanata vefasını gösteriyor. Öğrenciler tarafından düzenlenen ve adını okulun önemli mezunlarından biri Kemal Sunal´dan alan gelenekselleşmiş Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası´nın bu yıl 13.sü düzenlendi. Törende Yılın Fark Yaratan Kadınları Ödülü Milli Taekwondocumuz İrem Yaman’a verildi.