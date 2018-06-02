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Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası´nda İrem Yaman’a Anlamlı Ödül!

02 Haziran 2018 Cumartesi, 12:47
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Vefa Lisesi’nin gelenekselleşmiş  Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası´nın bu yıl 13.sü düzenlendi. 28 Mayıs-01 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen etkinliklerin son günü Milli Taekwondocumuz İrem Yaman’a  Yılın Fark Yaratan Kadınları Ödülü verildi.

SmartSelectImage 2018 06 02 10 41 50Vefa Lisesi kültüre ve sanata vefasını gösteriyor.  Öğrenciler tarafından düzenlenen ve   adını okulun önemli mezunlarından biri Kemal Sunal´dan alan gelenekselleşmiş  Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası´nın bu yıl 13.sü düzenlendi. Törende Yılın Fark Yaratan Kadınları Ödülü Milli Taekwondocumuz İrem Yaman’a verildi.

28 Mayıs-01 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikler ve 01 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen Geleneksel Ödül Töreni ile son buldu . Törende Yılın Fark Yaratan Kadınları Ödülü kürsülerin yıldızı Milli Taekwondocumuz İrem Yaman’ın oldu.

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