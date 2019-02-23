Kemal Yolcu; “Brek Dansı Yapıyorlar.”



Daha 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları gerçekleşmemiş olmasına rağmen ‘Karate’ için süpriz bir karar çıktı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için karate devre dışı bırakıldı! Dövüş sanatları uzmanı, Wushu Federasyonu eski Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve SİYAHKUŞAK yazarı Kemal Yolcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) cephesinde alındığı ifade edilen gelişmeleri eleştirerek, “Brek dansı yapıyorlar.” dedi.

Yazarımız Kemal Yolcu, “Olimpiyat komitesi uzun yıllar sonra güzel karar aldı ve bu kararını Brek dansı ile değiştiriyor.” diye açıkladı.

Ayrıca başlatılan imza kampanyası ile ilgili, “Bu imza kampanyasına destek olarak karatenin olimpiyatlarda kalmasına destek olalım.” dedi.