Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

 Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ana Sayfa Manşet 21 Nisan 2019 32 Görüntüleme

Khabib Nurmagomedov Geri Dönüyor!

Khabib Nurmagomedov Geri Dönüyor!
Khabib Nurmagomedov geri dönüyor! UFC’de McGregor galibiyetinin ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay ceza alan dövüşcü Eylül ayını bekleyecek.

ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan State Farm Arena’da gerçekleşen UFC 236 da gecenin ana maçında tüy sıklet şampiyonu Mark Holloway ile Dustin Poirier arasında gerçekleşti.  UFC geçici haf sıklet şampiyonluğu için kapıştılar ve unvanı kazanan Dustin Poirier, Khabib Nurmagomedov’a rakip oldu.

UFC başkanı Dana White yaptığı açıklamada  Khabib Nurmagomedov’un yeni rakibi olarak Amerikalı  Dustin Poirier olduğunu teyit etti. Karşılaşmanın Eylül ayında ABD’de gerçekleşmesi bekleniyor.

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