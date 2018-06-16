Kirazli Taekwondo’dan Şehit Çocuklarına Ücretsiz Ders…

Kirazlı Taekwondo Spor Kulübü’den şehit ailelerinin çocuklarına büyük imkan! Şehit çocukları Taekwondo’ya devam ettikleri sürece ders ücreti alınmıyor…

Kulüp başkanı İnstagram hesabından duyurdu.

Kirazlı Taekwondo Spor Kulübü’nün instagram hesabından yapılan açıklamada ” şehit ailelerinin çocuklarından Taekwondo’ya devam ettikleri sürece ders ücreti alınmamaktadır” şeklinde bir duyuru geldi. Şehit ailelerinin çocuklarına büyük bir imkan sağlayan Kirazlı Taekwondo Spor Kulübü başkanı Tuba Yazıcı’ya www.instagram.com/kirazli_taekwondo_ adresinden ulaşabilirsiniz.