Kırkpınar’da Tarihi Deprem! ‘Merkez Hakem Komitesi Görevden Alındı.’

Kırkpınar’da Tarihi Deprem! 657. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri geride kalırken Türkiye güreş federasyonu başkanı Musa Aydın’dan şok bir karar geldi. Başkanı Musa Aydın başpehlivanlık final maçının ardından Merkez Hakem Komitesinin görevine son verdi.

Başkan Musa Aydın Merkez Hakem Komitesini görevden aldığını açıkladı. Özellikle Recep Kara ile Ali Gürbüz arasında ki 3. tur maçında alınan karar çok tepki çekmişti. Başkan Musa Aydın bu maçın ardından 2 hakemin görevine son vermişti. Ayrıca Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde bazı karşılaşmalarda hakemlerin performansları da eleştirilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başpehlivanlık final maçının ardından Merkez Hakem Komitesinin görevine son verdiğini açıkladı.