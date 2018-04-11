KKTC ve Filistin Boks Takım Karmaları Maç Yaptı

KKTC de 2018 yılının ilk profesyonel boks maç organizasyonu 8 Nisan Pazar gecesi gerçekleşti.

KKTC de ilk profesyonel boks maç organizasyonu muhteşem geçti. 8 Nisan Pazar gecesi yapılan maçlar ve showlar yeni organizasyonların habercisi oldu.

Boks severler gecede KKTC boks takımı karması ile Filistin boks takımı karması arasında oynanan maçları Atatürk Spor Salonu’nda izleme fırsatı buldu.

Organizasyon Nestle Ana Sponsorluğunda boks maçları yanında showlarda renk kattı. Federasyon Başkanı Yıltan Zabit, bu tür organizasyonların yapılması için herkesten destek istedi.