KKTC Taekwondo Milli Takımı 6. Voıevod’da 2 Kupa, 32 Madalya Kazandı

KKTC, Moldova’nın başkenti Kişinev’de dokuz ülkenin katıldığı Euroasia Voıevod Taekwondo şampiyonası’da Hoyong ve Serbest müsabakalarda iki Şampiyonluk Kupası kazandı.

KKTC Taekwondo Milli Takımı Moldovada yapılan 6. Voıevod Avrapa şampiyonası’nda ferdi ve takım müsabakalarında şampiyon oldu. Şampiyona 4 disiplinde yapılırken KKTC Milli Takımı maçlarda 32 madalyanın sahibi oldu. Kupaları TC Moldova Büyükelçisi ve Müsteşarı ile birlikte Moldov yetkililer verdiler.