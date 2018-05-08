KKTC Taekwondo Milli Takımı Durban Şehrinde Dünya Şampiyonasına Katılacak

Flaş! KKTC Taekwondo Milli Takımı Güney Afika’nın Durban Şehrinde 9-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapalacak olan Dünya şampiyonasına katılacak.

KKTC Taekwondo Milli Takımı antremanlara hız verdi. 9/18 Temmuz 2018 tarihleri arasında Güney Afika’nın Durban Şehrinde yapılacak olan Dünya şampiyonasına katılacak.

Taekwondo Milli Takımı hazırlıklarına haftada 7 gün, 3 saat antreman yaparak devam ediyor. Milli Takımın idmanlarında Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Master Öykü Ergin ve Antrenör Ceyda Uçaner yer alıyor.

Dünya şampiyonluğu anlatılmaz yaşanır!

KKTC Taekwondo Milli Takımı, “Dünya şampiyonluğu anlatılmaz yaşanır!” parolasıyla bu coşkuyu Güney Afrika’da yaşayacak. Ülke bayrağını göndere çektirip, milli marşını bir çok kez söyletmek istiyor.