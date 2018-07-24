Kobe’de Eray Şamdan Altın, Emre Vefa Göktaş da Bronz Madalya Kazandı

Japonya’nın Kobe kentinde 19-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Dünya Karate Şampiyonası’nda Eray Şamdan altın, Emre Vefa Göktaş da bronz madalya kazandı.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından iki yılda bir düzenlenen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nın 11’incisi, 19-22 Temmuz tarihlerinde Japonya’nın Kobe kentinde düzenlendi. Dört Türk karatecinin mücadele ettiği şampiyonada Türkiye bir altın, bir bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi adına kumite 60 kiloda yarışan Eray Şamdan, finalde Suudi Arabistan’dan Saud Albasher ile karşılaştı. Asya üçüncülüğü bulunan rakibi karşısında tatamiden 5-3 galip ayrılan Milli karateci, altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerinde altı Avrupa, bir dünya şampiyonluğu bulunan 1997 doğumlu Eray, başarılarına üniversiteler dünya şampiyonluğunu da ekledi.

Ankara Gazi Üniversitesi’nde öğretim hayatını sürdüren 21 yaş altı dünya ikincisi Emre Vefa Göktaş, Kobe’de bronz madalya kazandı. Milli katacı, ferdi kata üçüncülük finalinde Tayvanlı Chao-Ching Chen’i 5-0 yendi.

Japonya’da tatamiye çıkan Türk karatecilerden Umay Uygur, kumite 50 kilo bronz madalya mücadelesinde Fransız rakibi Sara Heurtault’a 1-0 kaybederek dünya beşinciliği ile organizasyonu noktaladı. Kumite 50 kilodaki temsilcilerimizden Gülsen Demirtürk ise elemelerde şampiyonaya veda etti.