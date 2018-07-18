Bundan sonra elimizden geldiğince yine siz değerli camiamızla bu köşede buluşacağız. Doğal olarak bazen eleştirecek, bazende övecek ve taktir edeceğiz! Bu bağlamda hep doğru olduğuna inandığımız vurguyu yapacağız. Kalemimiz elimizde ve yazacağız. Eğer bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize!

Konuşma ve konuşmama! Konuşunca çok bilmiş ukala, konuşmayınca korkak tabi! “Menfaatin bitti, susarsın şimdi!”

Her iki açıdan da baktığınızda konuyu tahlil etmek ve yorumlamak, akabinde burada sosyolojik sonuçlar çıkarmak mümkün mü? Evet mümkün. Ancak ben sosyolog değilim, ben sadece sporu yaparak öğrenen ve eh birazda okuyan bir antrenör-hakemim, çok şey bilmek den ziyade haddimide bilirim.

Yaptığım sporun özellikleri ve güzelliklerini okuyarak öğrendim ve bu yolda da elimden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalıştım. Baktım olmuyor, tekrar baktım neden olmadı diye; tek başına olmaz kanaati çıktı. Ekip kurduk arkadaşlar ile ve yola çıktık, birlikte güzel işler yaptık; önce dergimiz oldu, sonra kulübümüz oldu, sonra Macaristan’da maça gittik, akabinde Fransa ve bu süreç bize profesyonel galalara götürdü. İngiltere, Rusya, Almanya, Dubai, İran derken işi genişlettik ancak sporcular yetersiz kaldı devam edemedik.

Sonra bir teklif ile ‘Wushu’ dedik, ancak biz ekibimiz ile dedik ve ekip olarak göreve geldik. Tabi tüm Türkiye’ye hitap edeceğimiz için kadroyu yasal olarak önce 5 kişi ile, sonra 7 kişi ile kurduk, yürüdük, gün geldiğinde bırakmak gerek dedik, ekibi genişlettik, 7 + 7 yaptık herkese görevler verdik, çünkü hepsi birbirinden değerli idi ve başardık tüm ekip olarak.

Şartlar değişti, ‘hayır’ dediler, ‘bizim dediğimiz olmalı-olacak’ kabul etmedik, öğrendikki ekibimize teklif var, kabul etmedik, en zayıf halkaya biz teklif ettik, yok dedi, fakat sonra öğrendikki bedelsiz değil bedelini alarak kabul etmiş.

Çok şükür ki, yola çıktıklarımız bizi yolda bırakmadı, biz indik, ancak içimize yolda aldıklarımız yola devam ediyor, nasıl yol aldıkları tüm spor camiası tarafından çok iyi biliniyor “hem nalına, hem mıhına” diye yola devam ediyorlar.

Gün olsun, harman olsun diyor, saygı ve sevgilerimi sunarken,

bundan sonra elimizden geldiğince yine siz değerli camiamızla bu köşede buluşacağız. Doğal olarak bazen eleştirecek, bazende övecek ve taktir edeceğiz! Bu bağlamda hep doğru olduğuna inandığımız vurguyu yapacağız. Kalemimiz elimizde ve yazacağız. Eğer bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize!

Kemal YOLCU