Kübra Dağlı, Dünya Plaj Poomsae Şampiyonu

Flaş… Milli Taekwondocu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen 2. Dünya Plaj Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Kübra Dağlı, 3 madalya birden kazandı.

Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu. Genç sporcu Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca aynı şampiyonada mücadele eden Gülsena Karakuyulu, Jumping Multiple Kick kategorisinde ikinciliği elde ederek gümüş madalyaya uzandı.