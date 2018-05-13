Kürsü ‘Sultan’sız Olmaz!

Sırbistan’da devam eden 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gününde Karatenin Sultanı Serap Özçelik bir kez daha Avrupa Şampiyonu oldu ve kürsüde zirveye çıktı.

Kariyerinde bir dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazanan Milli karateci, dördüncü Avrupa şampiyonluğuna Sırbistan’da imza attı ve istiklal marşımızı büyük çoşkuyla dinletti. Ve bir kez daha Sırbistan’daki bu zorlu virajda Karatenin Sultanı kürsüyü sultansız bırakmadı.