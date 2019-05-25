Kyokushin Avrupa Şampiyonası’nda dört madalya

Polonya’da Kyokushin rüzgarı esti. Gerçekleşen 33. Ağırlık Kategorisi Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası’nda Türk sporcular 4 madalya kazandı.



Türk sporcular, 33. Ağırlık Kategorisi Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası’nda bir altın ve üç bronz madalya ile kapattı.

18-19 Mayıs tarihleri arasında Polonya”nın Wroclaw kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Milli takımın tek şampiyonluğu, genç erkekler 60 kiloda Yunus Emre Demir’den geldi.

Genç erkekler 55 kiloda Çetin Aksan ile 70 kiloda Alican Bay bronz madalya kazanırken, büyüklerdeki temsilcimiz Mahmut Tarık Keskin de üçüncülük sevinci yaşadı.