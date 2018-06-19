19 Haziran 2018 Salı, 23:21
Celal Akgül celalakgul@siyahkusak.com.tr Tüm Yazılar
Londra Mektubu: Spora Başlamanın Yolu ve İnanmak
İnsan organizmasında haraketin düzenli, planlı ve proğramlı uygulanabilen şekli sporu tanımlar hiç şüphesiz! Mümkün olan en düzenli haraket şekilleri özellikle sporun uygulanabilmesi için işin önemini ortaya koyacak ve burda başarıyı getiren faktör inanmakla mümkün olacaktır.
Spor sadece yarışma için yapılmaz, gerçekte bu bir vucudun ihtiyacıdır. Yarışma duygusu, başarı ve derece alabilme kişisel bazda önem kazanır ve insanın egosunu rahatlatmayı sağlar.
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“GÜNÜMÜZDE ATILAN HER ADIMIN PARA OLDUĞU BİR ORTAMDA SPORUN ARKA PLANDA KALMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR!”
“GÜNÜMÜZDE ATILAN HER ADIMIN PARA OLDUĞU BİR ORTAMDA SPORUN ARKA PLANDA KALMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR!”
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Genel anlamda sağlıklı bir toplum yapısına sahip olabilmek için sporun geniş kitlelere yayılması üzerinde durulması gereken hassas bir konudur. Bu bağlamda toplumda düzenli spor yapma alışkanlığı yerleştirilmeli ve bunu başarmak için ortaya politikalar konmalıdır. Alışkanlık kazandırma hamlesi imkanlar sağlanarak tesislerle desteklenmelidir. Yoksa günümüzde atılan her adımın para olduğu bir ortamda sporun arka planda kalması kaçınılmaz olacaktır!
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Genel anlamda sağlıklı bir toplum yapısına sahip olabilmek için sporun geniş kitlelere yayılması üzerinde durulması gereken hassas bir konudur. Bu bağlamda toplumda düzenli spor yapma alışkanlığı yerleştirilmeli ve bunu başarmak için ortaya politikalar konmalıdır. Alışkanlık kazandırma hamlesi imkanlar sağlanarak tesislerle desteklenmelidir. Yoksa günümüzde atılan her adımın para olduğu bir ortamda sporun arka planda kalması kaçınılmaz olacaktır!
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“BİLİNDİĞİ GİBİ DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDA ÇİNLILER HER SABAH ERKEN SAATLERDE KALKARAK PARKLARDA SPORU EN GÜZEL ŞEKİLDE UYGULUYOR!”
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Şüphesiz bunun için alt yapının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Mevcut alt yapının zenginleştirilmesiyle birlikte bunu, bu noktadan başarmak için ilk planda okullar baz alınmalı ve temelden adımlar atılarak başlanmalıdır. Doğru eğitim ile Dünya sporuna entegre olarak gelişmelerin takibiyle geri kalmamak için çalışılmalı yenilikci olunmalıdır. Tabii ki bunun akabinde sağlıklı kişilerle sosyal yaşam barışcıl olacak, sporda verimin artması ve ülke sporunda çıtanın yükselmesinde büyük etken olacaktır.
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“O HALDE BAŞARININ TEMELİ İNANMAK OLACAKTIR.”
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Konumuzun özüne bakarsak sağlıklı bir yaşam için organizmanın durumu, buna paralel organların fonksiyonları idari merkezlerden gelen komutlara bağlıdır. Daha açık bir manada komutların yönüyle sağlıklı yaşam için adım atarken, spor bilinci ile bu işin gerekliliği inanmaya bağlıdır.
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Bu doğrultuda inanmak uygulamayı mutlaka getirecek ve devreye sokacaktır. Öyleyse tüm gücümüzle yapacağımız kendimizi inandırmaktır ki bunu istikrarla desteklemek gerekecektir. Malum ya sağlığımız için sporun önemini ne kadar kavrıyorsak insanların hayatında hepimizin bir hayatı olduğunu, onlar içinde değerli olduğumuzu bilerek sporun ve sağlığımızın değerini bilmeliyiz!
Şüphesiz bunun için alt yapının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Mevcut alt yapının zenginleştirilmesiyle birlikte bunu, bu noktadan başarmak için ilk planda okullar baz alınmalı ve temelden adımlar atılarak başlanmalıdır. Doğru eğitim ile Dünya sporuna entegre olarak gelişmelerin takibiyle geri kalmamak için çalışılmalı yenilikci olunmalıdır. Tabii ki bunun akabinde sağlıklı kişilerle sosyal yaşam barışcıl olacak, sporda verimin artması ve ülke sporunda çıtanın yükselmesinde büyük etken olacaktır.
.
“O HALDE BAŞARININ TEMELİ İNANMAK OLACAKTIR.”
.
Konumuzun özüne bakarsak sağlıklı bir yaşam için organizmanın durumu, buna paralel organların fonksiyonları idari merkezlerden gelen komutlara bağlıdır. Daha açık bir manada komutların yönüyle sağlıklı yaşam için adım atarken, spor bilinci ile bu işin gerekliliği inanmaya bağlıdır.
.
Bu doğrultuda inanmak uygulamayı mutlaka getirecek ve devreye sokacaktır. Öyleyse tüm gücümüzle yapacağımız kendimizi inandırmaktır ki bunu istikrarla desteklemek gerekecektir. Malum ya sağlığımız için sporun önemini ne kadar kavrıyorsak insanların hayatında hepimizin bir hayatı olduğunu, onlar içinde değerli olduğumuzu bilerek sporun ve sağlığımızın değerini bilmeliyiz!
saygılarımla,
Sensei Celal AKGÜL JKA 4. th Dan
LONDON