Londra Mektubu: Spora Başlamanın Yolu ve İnanmak 



İnsan organizmasında haraketin düzenli, planlı ve proğramlı uygulanabilen şekli sporu tanımlar hiç şüphesiz! Mümkün olan en düzenli haraket şekilleri özellikle sporun uygulanabilmesi için işin önemini ortaya koyacak ve burda başarıyı getiren faktör inanmakla mümkün olacaktır.



Spor sadece yarışma için yapılmaz, gerçekte bu bir vucudun ihtiyacıdır. Yarışma duygusu, başarı ve derece alabilme kişisel bazda önem kazanır ve insanın egosunu rahatlatmayı sağlar. Spor sadece yarışma için yapılmaz, gerçekte bu bir vucudun ihtiyacıdır. Yarışma duygusu, başarı ve derece alabilme kişisel bazda önem kazanır ve insanın egosunu rahatlatmayı sağlar.

.

“GÜNÜMÜZDE ATILAN HER ADIMIN PARA OLDUĞU BİR ORTAMDA SPORUN ARKA PLANDA KALMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR!”

.

Genel anlamda sağlıklı bir toplum yapısına sahip olabilmek için sporun geniş kitlelere yayılması üzerinde durulması gereken hassas bir konudur. Bu bağlamda toplumda düzenli spor yapma alışkanlığı yerleştirilmeli ve bunu başarmak için ortaya politikalar konmalıdır. Alışkanlık kazandırma hamlesi imkanlar sağlanarak tesislerle desteklenmelidir. Yoksa günümüzde atılan her adımın para olduğu bir ortamda sporun arka planda kalması kaçınılmaz olacaktır!

.