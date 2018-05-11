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Madalya Maçları Sports TV’de!

11 Mayıs 2018 Cuma, 00:48
DilaraEltemur Sirbistan

MADALYA MAÇLARI SPORTS TV’DE

Kata ve kumite olmak üzere 12 dalda yapılan ferdi mücadelelerde kürsüde yer alacak isimler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak finallerde netlik kazanacak.

Novi Sad’daki organizasyonda madalya mücadeleleri Sports TV kanalından canlı yayınlanacak.

11 MAYIS CUMA PROGRAMI (Türkiye Saatine Göre)

10:00Erkek/Kadın Takım Kata (Elemeler&Repesaj)

11:00Erkek Takım Kumite (Elemeler)

14:00Kadın Takım Kumite (Elemeler)

16:00Erkek/Kadın Takım Kumite (Repesaj)

18:00Para Karate

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