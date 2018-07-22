Manny Pacquiao Diz Çöktürdü Rakipleri Sıraya Girdi

Malezya’da geçen hafta sonu Arjantinli Lucas Matthysse’yi 7 raundda yenerek WBA yarı orta siklet dünya şampiyonluk kemerini kazanan Manny Pacquiao bu maçla hayat buldu ve rakipleri sıraya girdi!

Yaşayan efsane Manny Pacquiao, Lucas Matthysse’yi Kuala Lumpur’daki Axiata Arena’da yenince sıradaki ‘rakibi kim olucak?’ sorusu gündeme geldi! O, bir tarafta rakiplerini konusunda ince elerken, diğe tarafta bir çok boksör onunla ringi paylaşmak istiyor!

Pacquiao, aslında efsane bir isim ile ringe çıkmak istiyor. Bu isimlerden birisinin de

Amir Khan olduğu gözleniyor. ikilinin maçı 2018-2019 kesişim zamanlarında adı geçiyor…

Amir Khan,Manny’nin iyi bir galibiyet aldığına çekerek, tebrik ediyorum. Mesaj veren Khan, karşılaşma için iyi bir zaman olduğunu söyledi. Bu yılın sonu veya gelecek yıla randevu verdi.

Pacquiao’ya muhtemel rakiblerden biriside Vasyl Lomachenko olunca Pacquiao, Lomachenko’yu

beğendiğini ifade ederek, onunla karşılaşmanın iyi olacağına dikkat çekti. Onun bir kaç maçını

izlediğini, tarzını beğendiğini söyledi ve yeşil ışık yaktı.