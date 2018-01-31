KKTC MartialArts Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. 2017 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcilerinden MartialArts Oscar almaya hak kazananlara ödülleri devlet erkanı tarafindan 28 Ocak pazar günü verildi.

SİYAHKUŞAĶ Web.

Her yıl düzenlenmeye başlanan MartialArts Oscar ödülleri geleneksel olma yolunda emin adimlarla ilerliyor.

Federasyon yönetim kurulu, Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2017 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcileri belirlenerek açıklandı.

MartialArts Oscar almaya hak kazananlar ödüllerini 28 Ocak 2018 tarihinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde devlet erkanından aldılar.

28 Ocak 2018 Pazar günü Saat 11.00 de Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan törene

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tefik Algan, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu , Milletvekilleri Ünal Üstel, Hasan Taçoy ve Özdemir Berova’nın yanısıra Bürokratlar ve Büyük bir soprcu kitlesi katıldı. Gösterilerde Türkiye Wushu Federasyonu Aikido Milli Takımı, KKTC’li Aikidocular ile birlikte ortak gösteriler yaparak büyük beğeni aldılar.

Oscar kazananlara Ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile Devlet ve Hükümet yetkilileri birlikte verdiler.

Ödüller büyük sevinç yaratırken geleneksel olma yolunda bir adım daha atıldı. KKTC ve Türkiye’den ödül alanlarla birlikte camiada bir kez daha dinamizim yarattı. Törenden sonra toplu aile resmi çekilirken ödül sahiplerinin mutluluğu gözlerden kaçmadı.