Masterlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Haziranda…

Türkiye Taekwondo Federasyonu Masterlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı. Buna göre federasyon Haziran 2018’de Masterlar Taekwondo Şampiyonası ustalar tatamiye çıkacak.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Masterlar Duyurusu…

Müsabaka detayları :

• Sporcuların 2018 vizeli WT ve yurtiçi sporcu lisansına sahip olması ve kardiyoloji uzmanından güncel tarihli sağlık raporu alması gerekmektedir.

• Müsabakalarda Daedo Elektronik Puanlama Sistemi kullanılacaktır.

• Puanlamalar Dünya Taekwondo Federasyonu kriterlerine göre yapılacaktır.

• Yaş kategorilerinde; örneğin 35 – 39 yaş arasında katılacak bir sporcunun 40 yaşından gün almaması gerekmektedir. Tüm yaş gruplarında aynı kriter aranacaktır. +50 yaş kategorisinde yarışacakların 50 yaşından gün almış olması beklenmektedir.

Kilo kategorileri

Erkekler : 58, 68, 80, +80 Kg

Bayanlar : 49, 57, 67, +67 Kg

Yaş kategorileri

Erkekler ve Bayanlar

35 – 39 yaş

40 – 44 yaş

45 – 49 yaş

+50 yaş

Not : Yukarıda belirtilen yaş ve kilo kategorilerinde katılmak isteyen sporcuların 18 Haziran 2018 mesai bitimine kadar sağlık raporları ve WT lisansları ile birlikte dilekçelerini federasyona göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Her kategoride en az iki sporcu olması halinde o kategoride müsabaka yapılacaktır. En az iki kişinin tartıdan geçememesi veya sağlık raporunun geçerli sayılmaması halinde ilgili kategoride müsabaka yapılmayacaktır.

18 Haziran 2018 tarihinden sonra müsabaka yapılacak kategoriler, müsabaka yeri ve tarihi internet sayfamızdan yayınlanacaktır.