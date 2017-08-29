McGregor; “Bırakın yumruklarla yere düşeyim.”

İlk 4 raunt ringde rakibine göre başarılı olan İrlandalı yıldızın kondisyonu toplam raundun ortalarında Floyd Mayweather lehine gelişsede Conor McGregor maç kazanma arzusu hiç bitmemiş! Maçın hemen ardından mikrofon uzatılan McGregor; “Hakem bir müddet daha zaman tanısaydı sonuç değişebilirdi.”

Floyd Mayweather vs. Conor McGregor arasında gerçekleşen dev maçın ilk yorumu 10. rauntta teknik nakavtla maçı kaybeden McGregor dan hakeme geldi. Maçın çekişmeli geçtiğini ve hakemin bitirmede acele ettiğine dikkat çekti. Benzer pozisyonlarda tekrar maça döndüğünü ve kazanmayı bildiğini söyledi.

Maçta yorulduğunu sallanmasının ondan olduğunu, köşesine dönüp nefes almayı hedeflediğini ve döndüğünde güçlü olacağına ifade etti. McGregor, “Hakem yere düşmemi bekleyebilirdi, devam etmeme biraz daha izin vermeliydi.” diyerek maçın kilit noktasına vurgu yaptı. En önemli sözü, “Bırakın yumruklarla yere düşeyim.” oldu.