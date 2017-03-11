Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç’ın mesajı şöyle;

“Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un bundan tam 96 yıl önce kaleme aldığı kelimeler; o karanlık günleri aydınlatan yıldızlar gibiydi. Çünkü Akif; yazdığı mısralarda “atiyi karanlık görerek” azmi bırakanları, umudunu yitirenleri Hakk’ın vaad ettiği zafere, “inanıyorsanız üstünsünüz” müjdesine çağırıyordu. Kurtuluş Savaşı’nın o kritik günlerinde, kanlı muharebeler geçirmiş gazi bir millete; “kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın” diyerek inanç aşılıyordu. Anadolu’nun bereketli topraklarına bir direniş ve diriliş tohumu gibi düşen o marş; yalnızca istiklalin değil aynı zamanda istikbalin de şiiri oldu. Günümüzde de ülkemizin içinde bulunduğu keskin dönemeçler, sürüklenmeye çalışıldığı buhranlar, terör örgütlerinin saldırıları bizi yeise düşürmediyse bunda Akif’in bir asrın yükünü devirerek günümüze erişen o sözlerinin etkisi büyüktür. Bugün bu milletin içinden hâlâ selamet için, devletin bekası için, birlik için can veren kahramanlar çıkıyorsa; bunda “arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın” çağrısının hakkı vardır. Akif ve İstiklal Marşı bizim için dünün şeref vesikası, bugünün kıymetli nasihatı, yarınların mukaddes emanetidir. Bu kutlu emânetin meclisimizde kabulünün 96. yıldönümünde “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” duasına amin diyor, merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum.”