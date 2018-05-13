Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, “Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin gücünü gösterdik.”

Başkan Şahin, “Avrupa Şampiyonası’nı 3’ü altın olmak üzere 9 madalya ile şampiyonayı tamamladık. Avrupa’nın en iyi sporcularının yarıştığı bir alanda 16 sıkletin 7’sinde final müsabakasına çıkarken toplam 9 sıklette madalya kazandık. Bayanlarda Avrupa’nın en iyi takımı olduk. Ufak nüanslarla altın madalya sayımızı arttırma şansımızı kaçırdık. Rusya’da ülkemizin gücünü bir kez daha gösterdik. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na emin adımlarla ilerliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Madalyalarımızı ülkemize armağan ediyoruz. Türk Tekvandosu başarılarına devam ediyor ve devam edecek.” İfadelerini kullandı.