Metin Şahin, “Emre Kutalmış Ateşli’nin Madalyası Türkiye’ye Armağan Olsun.”

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Emre Kutalmış Ateşli’nin elde ettiği madalyayı Türkiye’ye armağan ettiklerini söyledi.

Başkan Şahin, “Gençlerde dünyanın en zorlu organizasyonunda gelecek adına büyük umutlar beslediğimiz Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazanarak bizleri yanıltmadı. Kendisi genç yaşına rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığımızın olimpik havuzunda da yer alıyor. Kazandığı altın madalyayı başta kahraman Mehmetçiğimiz olmak üzere ülkemize armağan ediyoruz. Tunus’ta 4 final oynayarak başarılı bir grafik çizdik. Türk taekwondosunun geleceğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha gösterdik. Elde ettiğimiz başarılarda emeği geçen başta Teknik Direktörümüz Ali Şahin olmak üzere tüm ekibimizi kutluyor, bizlerden desteklerini sakınmayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize büyük taekwondo ailesi adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.