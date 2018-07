Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’den Nur Tatar Askari açıklaması.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Nur Tatar’a milli takımımızın kapısı kurallar dahilinde sonuna kadar açıktır.” ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya aracılığıyla sporu bıraktığını duyuran milli tekvandocu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.Nur Tatar Askari’nin Türkiye için büyük başarılara imza atmış olimpik bir sporcu olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

‘Gerekli istişareleri yapacağız.’

“Sporu bıraktığına dair açıklamasını gördük. Biz, böylesine değerli bir sporcuyu her zaman aramızda görmek isteriz. Her sporcunun zaman zaman bazı sıkıntıları olabilir. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bilgi verdik ve gerekli istişareleri yapacağız. Nur Tatar’a her milli takımda olduğu gibi milli takımımızın kapısı kurallar dahilinde sonuna kadar açıktır.”

‘Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara çok büyük ahdım var’

Olimpiyat dahil olmak üzere bir çok üst düzey organizasyonda madalyaları bulunan Nur Tatar veda açıklamasında bir kesime teşekkür iken “Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara çok büyük ahdım var. Bilsinler ki mazlumun ahı çıkar” şeklinde bir ifadeye de yer vermesi kafalarda ciddi soru işareti bırakmıştı.