Miami Cup’ta Türkgücü: “Bu altın Türkiye’m için!”

Flaş! Yaşamını Amerika’da sürdüren eski milli karatecimiz Sensei Tülay Albear, Miami Cup’ta tatamiye çıktı. Sporcumuz +35 Bayan Kata da Altın madalya kazandı.

Sensei Tülay Albear’dan madalya koleksiyonu! Şampiyon tatamilerin tozunu atıyor! Bırakın Altın Tülay’ın!

Bir süreden beri yaşamını Amerika’da sürdüren eski milli karatecimiz Sensei Tülay Albear Miami Cup’ta kata dalında tatamiye çıktı. Milli sporcumuz +35 Bayan Kata da Altın madalya mücadelesi verdi. Albear, yarışma sonu tatamiden Aldın madalya çıkardı.

Amerika’da daha önce katıldığı bir turnuvada yine Altın kazanan sporcumuz Miami Cup’da madalya serisine devam etti. Yaptığı paylaşımda sevincini “Bu altın Türkiye’m için!” diye ifade etti. Türkgücü Tülay Albear’ın madalyası gurur kaynağımız oldu. Şampiyonanın ardından Tülay Hoca, medya hesabından “Bu birinciliği almamda emeği geçen Sensei Gustavo Albear’a teşekkür ederim.” dedi.