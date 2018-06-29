Milli Güreşçiler Yurda Döndü

İspanya’da düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nda 14 sıkletin 13’ünde madalya kazanma başarısı gösteren A Milli Güreş Takımı, yurda döndü. Milli Takım Tarragona’yı 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı. Güreşçiler, tarifeli uçakla geldikleri Atatürk Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Kafilede bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyunlarda çok büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Sadece bir sporcunun dereceye giremeyerek, beşinci olduğunu kaydeden Aydın, bu başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Aydın, bu başarıların sürmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bu başarımızı 80 milyon Türk milletine armağan ediyorum. Bize her zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bey’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

En büyük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğuna değinen Aydın, şunları kaydetti:

“2016’da ülkemizin kazandığı 8 madalyanın beşini güreşte elde ettik. Şimdi hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, bunlar hep olimpiyatlar için birer hazırlık maçları. Akdeniz Oyunları çok organizasyon. Avrupa ve dünya şampiyonaları da öyle ama tabii sporda en önemli hedef olimpiyatlar. Bizim de hedefimiz olimpiyatlar. Türk spor tarihine baktığımız vakit en çok altın madalya kazandığımız, en çok başarı elde ettiğimiz branş güreştir.”

2018 Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanan milli güreşçiler şöyle sıralandı:

Grekoromen

Altın: Metehan Başar (87 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo)

Gümüş: Elçin Ali (60 kilo)

Bronz: Murat Fırat (67 kilo)

Erkekler serbest stil

Altın: Ahmet Bilici (86 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo)

Bronz: Yunus Emre Dede (97 kilo), Muhammet Demir (74 kilo)

Kadınlar

Altın: Evin Demirhan (50 kilo), Bediha Gün (57 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (62 kilo), Buse Tosun (68 kilo)

Gümüş: Aysun Erge (53 kilo)