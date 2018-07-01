Milli Judocumuz Kayra Sayit Akdeniz Şampiyonu…

Milli judocumuz Kayra Sayit +78 kilo finalinde Tunuslu rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Akdeniz Oyunları’nda sekizinci gün sona ererken milli sporcularımız tenis, boks, atletizm, taekwondo, judo ve boccede 11 madalya elde etti. Milli judocumuz Kayra Sayit +78 kilo finalinde Tunuslu rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Fransız asıllı Türk vatandaşı olan milli judocu Kayra Sayit (30), Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile bu yılın ilk çeyreğinde sözleşme imzaladı.

Kayra Sayit, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi judo branşından temsil eden kadın sporculardandır.